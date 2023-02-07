Kızılay, deprem bölgelerinde 2000’e yakın personel ve gönüllüsüyle afetzedelere yönelik beslenme ve yardım çalışmalarını sürdürüyor. Mobil mutfak ve ikram araçlarını depremden etkilenen tüm illere sevk eden Kızılay, 102.126 kişilik beslenme hizmeti, 366.120 ikramlık malzeme ve 23.700 su dağıtımı gerçekleştirdi.

Kızılay, deprem bölgelerinde 2000’e yakın personel ve gönüllüsüyle afetzedelere yönelik beslenme ve yardım çalışmalarını sürdürüyor. Mobil mutfak ve ikram araçlarını depremden etkilenen tüm illere sevk eden Kızılay, 102.126 kişilik beslenme hizmeti, 366.120 ikramlık malzeme ve 23.700 su dağıtımı gerçekleştirdi.

Depremin ardından afetzedelere yardım ulaştırmak için 7/24 çalışma esasına geçen Kızılay, 468 profesyonel ve 1402’den fazla gönüllüsü ile hem depremzedelere hem de arama kurtarma ve sağlık personellerine destek sağlıyor. 10 ilde şiddetli şekilde hissedilen deprem için harekete geçen Kızılay, Afet Müdahale Merkezleri ve Şubelerinden uzman ekiplerini bölgelere intikal ettirdi.

Mobil mutfak ve ikram araçları depremzedelerin hizmetinde

Kızılay bölgeye 77 ikram aracı, 30 Öncü araç, 31 binek aracı, 6 kamyonet, 2 tır, 2 minibüs, 14 mobil mutfak, 4 dağıtım aracı, 2 mobil fırın, 1 mobil aşevi, 1 konteyner mutfak, 2 haberleşme aracı toplamda 172 araç sevk ederek depremden etkilenen illere hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için de yoğun çaba sarf eden Kızılay, bölgeye 28.654 battaniye, 2006 adet çadır, 30.000 kişilik sahra mutfağı sevk etti.

Kızılay depremden etkilenen illerde 102.126 kişilik beslenme hizmeti, 366.120 adet ikramlık malzeme ve 23.700 su dağıtımı gerçekleştirdi. Kızılay ekipleri ayrıca afetzedelere battaniye ve yardım dağıtımlarına da devam ediyor.