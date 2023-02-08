Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili şiddetli şekilde etkileyen depremin 3’üncü gününde Kızılay, farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla her an depremzedelerin yardımına koşuyor. Şu ana kadar yaklaşık 400 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilirken, çorba, ikramlık ve kumanya dağıtımı da yapıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili şiddetli şekilde etkileyen depremin 3’üncü gününde Kızılay, farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla her an depremzedelerin yardımına koşuyor. Şu ana kadar yaklaşık 400 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilirken, çorba, ikramlık ve kumanya dağıtımı da yapıldı.

Kızılay’dan yapılan açıklamada, “Depremden etkilenen bölgelerde 67 ikram aracı, 11 mobil mutfak, 1 mobil fırın ile beslenme desteği sağlıyor. Kızılay, afetin üçüncü gününde ise 400 bin kişilik sıcak yemek, 420 bin kişilik çorba, 460 bin kişilik ikramlık, 200 bine yakın kumanya dağıttı. Bölgeye sevk edilen 200’ü aşkın araçla lojistik destek de sağlanıyor” denildi.

4 bin Kızılay görevlisi sahada

Şu ana kadar 4 bin personel ve gönüllüsünü bölgeye sevk eden Kızılay, depremin üçüncü gününde de insan kaynağı sevkiyatını sürdürüyor. Kızılay personeli ve gönüllüleri afetzedelere verilen beslenme desteğinin yanı sıra arama kurtarma ekiplerine de lojistik destek sağlıyor.