Türk Kızılay Muğla Şubesi koordinesinde Fethiye Şube Başkanlığı işbirliğinde Kızılay Afet Gönüllüleri Yetiştiriyor projesi ile, eğitim çalışması gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Muğla Şubesi koordinesinde Fethiye Şube Başkanlığı işbirliğinde Kızılay Afet Gönüllüleri Yetiştiriyor projesi ile, eğitim çalışması gerçekleştirildi.

“Eğitim al afetten korkma” mottosuyla yürütülen faaliyet, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Likya Salonu’nda düzenlendi. Kızılay Afet Gönüllüleri Yetiştiriyor eğitim programına, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile Türk Kızılay gönüllüleri katıldı. Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Türk Kızılay Fethiye Şube Başkanı Burhanettin Tuna, Kızılay Afet Gönüllüleri Yetiştiriyor projesi hakkında bilgiler aktardı.

Türk Kızılay İzmir Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürlüğü’nde görevli Afet Uzmanı Efe Keleş, ilk oturumda katılımcılara afet ve korunma bilinci konulu bir sunum yaptı. Deprem, sel su baskını, heyelan, çığ düşmesi ve orman yangını afetleri anında Türk Kızılay gönüllülerinin neler yapması gerektiğini aktaran Afet Uzmanı Efe Keleş; ikinci bölümde ise afet malzemelerinin tanımı ve çadır kurma eğitimini anlattı.

Bunun yanında acil afet durumunda barınma, toplu yerleşim ve kamp alanlarının kurulumu hakkında da katılımcıları bilgilendiren Türk Kızılay İzmir Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürlüğü’nde görevli Afet Uzmanı Efe Keleş, program sonunda eğitime katılan gönüllülerin sorularını da cevaplandırdı.