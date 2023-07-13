Türk Kızılay’ın vekaletle kurban kesim kampanyasıyla hazırlanan kurban payları, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ailelere dağıtıldı.

Türk Kızılay’ın örnek uygulamalarından olan Kızılay Kurban Modeli ile hem ihtiyaç duyana hem de ihtiyacı gidermeye ortak olmak isteyene çözüm oluyor. Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasıyla kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Kızılay, hazırladığı ikişer kiloluk paketlerle de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde konteyner kentlerde yaşayan afetzedelere destek oldu. Toplamda ikişer kilogramdan oluşan 25 bin paket kurban eti hazırlayan Kızılaycılar, 50 tonluk kurban payını konteyner kentlerde yaşayan ailelere ulaştırdı.

Yıl Boyu Kurban Bereketinin Adı: Kızılay Kurban Modeli

Kızılay et olarak yaptığı dağıtımların dışında aldığı vekaletlerden ayrıca Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle kavurma konserveleri hazırlıyor. Kızılay, hazırlığını yaptığı kurban kavurma konserveleriyle yıl boyu ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırmaya devam edecek. Kızılay, 2023 Vekaletle Kurban Kampanyası dahilinde Türkiye’nin yanı sıra 21 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine de kurban bereketini yaşattı. Kızılay, yurt dışında daimi temsilcilikleri ile açlık ve savaşla mücadele eden ülkelerde kurban etlerinin dağıtımını bayram boyunca geçekleştirdi. Kızılay bu yıl yaklaşık 3 milyon 500 bin kişiye kurban eti dağıtmayı planlıyor.