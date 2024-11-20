Türk Kızılay 19 Mayıs İlçe Şubesi, Türkiye genelinde düzenlenen nüfusa oranla yapılan değerlendirmede Türkiye birincisi oldu.

Kızılay 19 Mayıs Şubesi, gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, Kızılay Genel Merkezi tarafından ödüllendirildi. Kızılay 19 Mayıs Temsilciliği Başkanı Bayram İşbilir, “Şube olarak yönetim, gönüllüler ve bağışçılar ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceğiz. Genel merkezden gelen bu takdir, şubenin çalışmalarına olan inancı pekiştirdi. Bu ödül sadece bir başarı değil, sorumluluklarının daha da arttığının bir göstergesi. Şube olarak, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun büyütülmesi amacıyla daha fazla gönüllü ve bağışçıya ulaşmayı hedefliyoruz”

19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek’i makamında ziyaret eden Kızılay ilçe yönetimi, şubenin faaliyetler hakkında bilgi verdi. Kızılay 19 Mayıs Şubesi, elde edilen bu başarının, bağışçılar ve gönüllülerin büyük desteğiyle mümkün olduğunu ifade etti.

19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Kızılay 19 Mayıs Şubesi’nin bu başarısından duydukları memnuniyeti ifade ederek, gelecekte de şubenin örnek teşkil edecek projeler geliştirmeye devam edeceğine inandıklarını kaydetti.