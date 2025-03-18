İzleyiciyi ekranlara kilitleyen Kızıl Goncalar dizisinde Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ve iki oğlunun durumunu anlatan sahneler Erzurum’da ilgiyle karşılandı.

Büyük ilgiyle takip edilen Kızıl Goncalar dizisinde, İbrahim Hakkı Hazretleri ve iki oğlunun durumunu, dizinin kahramanlarından Cüneyt tarafından anlatılması dikkat çekti.

Dizinin son bölümlerinde, tasavvufi bir atmosfer içinde "kırklara karışma" anlatısı işlendi. Bu sahneler, özellikle manevi yönü güçlü olan Erzurum’da derin yankı uyandırdı.

İbrahim Hakkı Hazretleri’nin tasavvuf dünyasındaki önemli yerini bilen Erzurumlular, dizide işlenen konunun mistik yönünü ve sembolik anlatımını tartışırken, bazı izleyiciler, tasavvufun doğru anlatılması gerektiğine vurgu yaptılar. Bazıları ise bu tür sahnelerin manevi değerleri hatırlatması açısından önemli olduğunu belirtti.

Konu, sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, Erzurum’un manevi atmosferi içinde bu tür hikayelere duyulan ilginin devam edeceği düşünülüyor.