Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bölgedeki popülasyonun artırılması amacıyla Salda Gölü çevresine bırakılan kızıl geyiklerden bir tanesi karla mücadele çerçevesinde Salda Kayak Merkezi yakınlarında görev icra eden jandarma ekiplerinin yanına gelerek kendini sevdirdi.

DKMP Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Burdur’un doğal zenginlikleriyle bilinen Salda Gölü çevresinde çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle 5 erkek ve 18 dişi olmak üzere toplam 23 kızıl geyik, Salda Gölü çevresindeki Eşeler Yaylası’na salınmıştı.

Kızıl geyiklerin bu bölgeye yerleştirilmesiyle, hayvanların üreyerek popülasyonlarını artırmaları ve bölgedeki yaban hayatının zenginleşmesi hedefleniyor. Proje, yaban hayvanlarının doğal ortamlarında korunması ve ekosistemin dengede tutulmasına katkı sağlıyor.

Kızıl geyik, jandarma ekiplerine sürpriz yaptı

Eşeler Yaylası’na salınan kızıl geyiklerden biri, Yeşilova ilçesindeki Salda Kayak Merkezi yakınlarında karla mücadele çalışması yürüten jandarma trafik ekiplerinin yanına kadar yaklaştı. O anlar renkli görüntülere sahne olurken, ekipler bu beklenmedik ziyaret karşısında hayvanın sakinliğine hayran kaldı.