Türkiye’nin en büyük kara memelisinden biri olan kızıl geyiklerin sayısı Giresun’un Alucra ilçesi kırsalında artmaya başladı. 2013 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Doğal Yaşama Alanı’ndan Giresun’un Alucra ilçesinde bulunan ormanlara nakledilen kızıl geyikler, doğal ortama uyum sağlayarak şehir merkezine yakın köylerde görünmeye başlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından türün çoğalması ve korunması kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesindeki doğal yaşama alanından 2013 yılında Giresun’a getirilerek doğaya bırakılan 8 kızıl geyiğin yöreye uyum sağlamasıyla kızıl geyiklerin sayısı artmaya başladı.

Köylere yakın yerlerse sık sık görülmeye başlayan geyiklere ise köylüler gözü gibi baktıklarını söyledi. Dereye su içmeye inen kızıl geyikleri cep telefonu ile görüntüleyen Osman Doruk, “Kızıl geyikler yöremize renk kattı. Bu geyikleri görmek için zaman zaman ilçemize gelenler oluyor. Geçtiğimiz günlerde Beylerceköyü ve Subaşı mevkiinde aracımla seyir halindeyken bir anda karşıma çıktılar. Dereye su içmeye indiler ve daha sonra da çalılık arazide gözden kayboldular. Bu anları ben de cep telefonum ile kaydettim. Yöre halkımız Kızıl Geyiklere evcil hayvanları gibi bakıyor” dedi.