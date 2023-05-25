Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle tanınan sanatçı Umut Dal’ın kızı ve onun gibi özel çocuklar için yapıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’a armağan ettiği yeni şarkısı “Deli Fişek”, 2.’ci tur seçimleri öncesi propaganda araçlarında çalınıyor.

Serebral Palsi hastası kızını yürütebilmek için yıllardır mücadele veren sanatçı Umut Dal, yürüyemeyen özel gereksinimli çocukların ailelerini bilinçlendirmek için besteleyip okuduğu ve klipinde ise kızıyla birlikte rol aldığı “Deli Fişek” adlı şarkısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a armağan etti. Sanatçı Umut Dal’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisini ortaya koyduğu ve büyük beğeni toplayan yeni şarkısı, 28 Mayıs’ta yapılacak olan 13. Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimleri öncesinde AK Parti’nin propaganda araçlarında çalınmaya başlandı.

“Şarkımın seçim araçlarında çalınması gurur verici”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’ye kazandırdığı milli değerler karşısında şarkı, söz, müzik gibi şeylerin hiçbir anlamı olamayacağını belirten sanatçı Umut Dal, “Bu eseri ben sevgili kızım Betül’ün tedavisi için okumuştum, klipte de birlikte oynamıştık. Amacımız hem bizim tedavimize destek hem de diğer hasta çocukların ailelerini bilinçlendirmekti. Çok güzel sonuç ve neticeler aldık. Daha sonra ben bu şarkıyı çok sevdiğim Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a armağan ettim, kendisine çok yakışacağını düşündüm ve de çok yakıştı. Şarkımın Cumhurbaşkanımızın resminin bulunduğu propaganda araçlarında çalındığını duymak, beni çok gururlandırdı. Yaşadığımız bu mutluluk kızım ve iki oğlumla birlikte verdiğimiz zorlu tedavi sürecinde bize umut oldu, moral ve motivasyonumuzu artırdı. Bizim için gurur verici bir şey, kendisine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kendisine başarılar dileriz, dualarımız sizinle Cumhurbaşkanım” diye konuştu.

3 çocuğuna hem annelik hem de babalık yaptığını kaydeden Dal, “Cumhurbaşkanımızın saymakla bitiremediğimiz projelerinin arasında benim duygularımı kabartan iki önemli şey var. Biri Ayasofya’nın yeniden ibadete açılışı, diğeri de Kızıl Elma hayalimizi dünya devletlerini titretircesine savaş uçağı olarak göklerde görmemdir. Bunun da marşını yaptım. İnşallah ilerleyen dönemlerde Kızıl Elma ve Ayasofya’nın İslam alemi için ne kadar büyük öneme sahip olduğu anlattığım yeni çalışmamı da vatanseverlerle buluşturacağım. Yeni ve milli projelerim var fakat bu projeler için maddi destek bulmakta güçlük çekiyorum. İnşallah en kısa sürede bu projelerimi de hayata geçirmeyi ümit ediyorum” şeklinde konuştu.