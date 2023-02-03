Trakya’da elektriği kaliteli, sürekli ve yeterli verme sorumluluğunun yanında, sosyal sorumluluk alanında da çalışmalarını aralıksız sürdüren TREDAŞ, basketbolda spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor.

Trakya’da elektriği kaliteli, sürekli ve yeterli verme sorumluluğunun yanında, sosyal sorumluluk alanında da çalışmalarını aralıksız sürdüren TREDAŞ, basketbolda spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor.

1988 yılında çocukları ruhen, bedenen ve ahlaken en iyi şekilde yetiştirmek için kurulan TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü, 100 aşkın lisanslı sporcusuyla 35 yıldır Trakya’yı en iyi şekilde temsil ediyor. Bu tecrübe ve birikim ile sürdürülebilir başarılara imza atan kulüp, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Türkiye çapındaki turnuvalarında önemli dereceler kazanıyor. TREDAŞ Spor U14 Kız Takımı, 2022-2023 Türkiye Basketbol Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan U14 Kızlar Ligi’nde Tekirdağ şampiyonu oldu. Diğer yandan, U16 Kız Takımı da kendi kategorisinde Tekirdağ ikincisi oldu.

U14 Kız Takımı 7-9 Şubat tarihinde Tekirdağ’da, U16 Kız Takımı da 21-23 Şubat tarihinde Kocaeli’nde yapılacak olan Marmara Bölge Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.