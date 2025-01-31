Afyonkarahisar İl Müftülüğü rehberliğinde Gençlik Koordinatörlüğü organizasyonuyla, ortaokul kız öğrencilerine yönelik olarak 3 günlük ara dönem gençlik kampı tamamlandı.

Çavuşbaş Mahallesi’nde düzenlenen kampta öğrenciler hem eğitici hem de eğlenceli etkinliklerle dolu dolu vakit geçirdi. Kampın ikinci gününde Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve Müftü Yardımcısı Ayşegül Kurt, öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, manevi değerlere sahip çıkılması üzerine önemli tavsiyelerde bulundu. Müftü Yardımcısı Ayşegül Kurt da öğrencileri tebrik ederek, onlarla namazın hayatımızdaki anlamı üzerine sohbet etti.

Kampta öğrenciler, değerler eğitimi, el sanatları atölyeleri ve çeşitli sosyal etkinliklerle hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi. Ayrıca öğrenciler, namaz vakitlerinde cemaatle ibadet etmenin huzurunu yaşarken, dini ve ahlaki konularda manevi danışmanlardan bilgi alma fırsatı buldu. Programın sonunda ise Kamil Demirdelen’in eşliğinde gerçekleştirilen tasavvuf musikisi dinletisi ile öğrenciler, manevi bir atmosferde kampı tamamladı.