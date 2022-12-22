Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlilerince Yüksek öğrenim Battalgazi Kız Öğrenci Yurdunda kalan 587 öğrenciye 6284 Sayılı Kanun hakkında bilgilendirme yapıldı. KADES uygulaması tanıtıldı. Kız öğrencilerin telefonlarına KADES programı indirimi sağlandı. Öğrencilere broşür dağıtıldı. Ayrıca Kadına El Kalkamaz mottosuyla farkındalık eğitimleri verildi.

Malatya’da kız öğrencilerin şiddetten korunmaları için Kadın Destek Uygulaması (KADES) eğitimi verildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.