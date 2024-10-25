Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kız Öğrenci Yurdunda öğrenciler ve personellere yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Kız Öğrenci Yurdunda yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikata kız yurdu personeli ve öğrenciler, itfaiye eğitim şube müdürlüğü personeli, itfaiye yangın söndürme ekibi, sağlık işleri daire başkanlığı iş sağlığı ve güvenliği şube müdürlüğüne bağlı iş güvenliği uzmanları ve sağlık personeli katıldı.

Tatbikatta yangın önleyici tedbirler ve olası yangın sırasında yapılması gerekenler itfaiye ekiplerince personele ve öğrencilere anlatıldı. Yangına müdahale eğitimi verilen etkinlikte itfaiyeciler, yangına müdahale aşamalarını uygulamalı olarak gösterdi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliği ile yürütülen tatbikatta personele yangın eğitimi verilerek yangına müdahale ve kurtarma senaryosu canlandırıldı.