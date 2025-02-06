Daha önce Amerika’dan gelen ağabeylerini ameliyat eden Medicana Sağlık Grubu Göz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Gökhan Kerci, bu sefer üç kız kardeşi aynı gün gözlüklerinden kurtardı. Yakın ve uzak görme problemleri olan Binnaz ve Selviye Türkkan ile Ayşe Tüfekçi, ameliyatlarından saatler sonra gözlüksüz yazı okumayı, el işi yapmayı denediklerini ve net olarak görebildiklerini fark ettiklerini anlattı.

Amerika’da yaşayan Binnaz Türkkan ile İstanbul’da oturan Selviye Türkkan ve Ayşe Tüfekçi isimlerindeki üç kız kardeş, görme sorunları için gittikleri muayenelerde ameliyat olmaları gerektiği söylenince soluğu İzmir’de aldı. Üç yıl önce ağabeylerinin ameliyatını gerçekleştiren Medicana International İzmir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gökhan Kerci’ye muayene olan kız kardeşlerin katarakt ameliyatları aynı gün yapıldı. Op. Dr. Gökhan Kerci, 10 dakika süren katarakt ameliyatı sayesinde görme problemlerinin iyileştiğini söyleyerek ameliyatın komplikasyon riskinin de oldukça düşük olduğuna dikkat çekti.

Gözlüksüz okumaya başladılar

51 yaşındaki Ayşe Tüfekçi, ağabeyinin üç yıl önce Medicana International İzmir Hastanesinde mide küçültme ameliyatı olduğunu, sağlık hizmetinden memnun kalınca Amerika’da yaşayan ağabeyinin katarakt ameliyatını da burada yaptırdığını anlattı. "O günden Op. Dr. Gökhan Kerci’ye ameliyat olmayı düşünüyordum" diyen Ayşe Tüfekçi, "İstanbul’da araştırma yaptım ama içime sinen bir isim olmadı. Ablalarımı da alıp Dr. Gökhan Bey’e gelmeye karar verdik. Burada ekip olarak hepsi bize çok yardımcı oldular. Dün sağ gözümüzden ameliyat olduk. Bugün de sol gözümüzden ameliyat yapılacak. Üçümüz de çok memnunuz. Hiçbir ağrı, sızı olmadı. Yakını görmekte zorlanıyordum. Gözlük kullanmayı sevmediğim için ameliyat olmaya karar vermiştim. Çek Cumhuriyeti’nde yaşayan kardeşimiz de ilerleyen zamanda ameliyat olmaya buraya gelecek" diye konuştu.

61 yaşındaki Binnaz Türkkan, gözlükle bile okumakta zorlandığı ve son dönemlerde göz kırpmaları arttığı için rahatsızlık yaşadığını söyleyerek, "Dr. Gökhan Bey için Amerika’dan geldim. Operasyondan hemen sonra gözlük ihtiyacı duymadığımı fark ettim. Sürekli göz kırpma refleksi de geçti. Görme sorunum anında düzeldi" dedi. 59 yaşındaki Selviye Türkkan ise el işi yaptığı için görme problemlerinin başladığını belirterek, "Şimdi okuyabiliyorum, hatta el işi de yapabiliyorum. Ağrı ya da kızarıklık olmadı" ifadesini kullandı.

Katarakt ameliyatı yaklaşık 10 dakika sürüyor

Op. Dr. Gökhan Kerci, "Hem uzağı hem yakını göremediklerini, gittikleri diğer hastanelerde katarakt ameliyatı, akıllı lens (multifokal intraoküler lens) önerildiğini ve ameliyatı bizim yapmamızı istediklerini söyleyerek aradılar. Katarakt ameliyatıyla beraber taktığımız lens sayesinde hem uzağı hem yakını hem orta mesafeyi görebilir hale geldiler" dedi. Mevcut cihazlardaki teknolojilerin ve intraoküler göz içi lenslerinin gelişiminin, cerrahi operasyonlardan sonra çok hızlı rehabilitasyon sağladığını ifade eden Op. Dr. Gökhan Kerci, sözlerine şöyle devam etti: "Eskiden 3-5 gün sonra görebilen hastalar, ameliyattan hemen çıkar çıkmaz görmeye başlıyorlar. Tüm kardeşler çok rahat ve konforlu bir ameliyat geçirdiler. Kendileri de çok uyumluydular. İki gün sonrasında da evlerine mutlu bir şekilde geri döndüler. Genellikle iki gözü aynı anda yapmayı tercih etmiyoruz. İlk gözün iyileştiğinden emin olduktan sonra diğer gözün ameliyatını yapıyoruz. Katarakt ameliyatı yaklaşık 10 dakika sürmekte ve uygun lenslerle hastanın gözlükten kurtulması sağlanabilmektedir."