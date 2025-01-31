Coca-Cola Türkiye’nin desteğiyle, TEV ve ÖSGD iş birliğinde gerçekleştirilen Kız Kardeşim Projesi Yıldızlar Karması Programı yetenekli ve başarılı yeni yıldızlarını arıyor. Son başvuru 27 Şubat 2025.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 10. yılını kutlayan Kız Kardeşim Projesi, 2023 yılında başlattığı Yıldızlar Karması Programı’na devam ediyor. Coca-Cola Türkiye’nin desteği, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) iş birliği ile yeni dönemine başlayan Kız Kardeşim Projesi Yıldızlar Karması Programı; sanat, spor, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik alanlarında aktif olarak faaliyet gösteren, ulusal ve/veya uluslararası platformlarda başarı elde etmiş genç kadınlara maddi ve ayni destek sunmayı hedefledi.

Program, somut başarıları ve çalışmaları olan ve bunu bir adım öteye taşımayı planlayan genç kadınların çeşitli imkânsızlıkları aşmalarına yardımcı olmayı amaçladı.

Alanında başarılı ünlü isimlerden oluşan jüri ekibi tarafından değerlendirmelerin yapılacağı programda, verilen destekler sayesinde genç kadınlar sanat, spor toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik alanlarında projelerini geliştirme fırsatlarına sahip olacak ve kız kardeşlerine ilham verecek başarı hikayeleri yazabilecekler.

Program başvurularının değerlendirilmesi sonrasında 20 genç kadın kişi başı 160 bin TL nakdi ödül alacak.

https://basvuru.yildizlarkarmasi.com/ adresinden başvuruya açılan programa son başvuru tarihi 27 Şubat 2025 olarak belirlendi.