Nilüfer Kent Konseyi’nin Erasmus projesi çerçevesinde Türkiye’ye gelen çocuklar, Dünya Kız Çocukları Günü’nde Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ile bir araya gelen çocuklar dünyaya barış ve dostluk çağrısında bulundu.

Nilüfer Belediyesi 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde Almanya, Filistin ve Polonya’dan Türkiye’ye gelen çocukları ağırladı. Nilüfer Kent Konseyi’nin Dünya Kız Çocukları Günü ile ilgili Erasmus Projesi çerçevesinde Almanya, Polonya ve Filistin’den gelen 24 kız çocuğu, Nilüferli gençlerle bir araya geldi. Bir haftalık programda kentin farklı mekanlarını gezen çocuklar, Nilüfer Belediyesi’ni de ziyaret etti. Nilüfer Barış Meclisi’nde gerçekleşen buluşmada çocuklar, Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ile biraraya geldi. Çocuklara ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını kaydeden Özer, projenin önemine dikkat çekti.

Nilüfer Kent Konseyi’nin Dünya Kız Çocukları Günü ile ilgili Erasmus Projesi’ne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Dr. Sibel Özer, “Farklı kültürlerden gelen gençler bu projede bir araya gelerek ortak amaçları olan daha güzel bir dünya için çaba gösteriyorlar. Böyle bir projede yer aldığınız için öncelikle sizleri gönülden kucaklıyorum. Biliyorsunuz yaşadığımız dünya ne yazık ki her birey için eşit ve adil şartlar sunmuyor. Özellikle az gelişmiş ülkelerde kız çocuklarının eğitim ve sosyal haklara erişim konusunda sıkıntılar yaşadıklarını biliyoruz. Dünyada her yıl milyonlarca kız çocuğu ayrımcılıkla mücadele ediyor, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle karşı karşıya kalıyor. Savaşların bitmediği bir dünyada yaşıyoruz. Bütün bu saydığım sorunların mülteci kız çocukları için çok daha ağır şartlarda yaşandığını da söylememe gerek yok sanırım. Bu can yakıcı sorunlara dikkat çekmek amacıyla 11 Ekim tarihi, Dünya Kız Çocukları Günü ilan edilmiş” dedi.

Her insanın bir kadın tarafından yetiştirildiğinin altını çizen Özer, “O kadın ne kadar özgür, ne kadar eğitimli ve bilinçli, ne kadar haklarına sahip ise, yetiştireceği çocuk da o seviyede olacaktır. İnsani değerlerimizin, eşitlik, özgürlük, adalet gibi evrensel değerlerin yeryüzüne hakim olması, dolaylı olarak kadınların eğitimine bağlıdır. O nedenle bir kız çocuğunun kurtarılması, insanlığın kurtarılması demektir. Bir kız çocuğunun bile bu sorunlardan arındırılıp, bu çağın gerektirdiği eğitim ve sosyal haklara sahip, bilinçli bir birey olarak yetiştirilmesi insanlığa yapılacak en güzel katkılardan biridir. Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek. Ben bu düşüncelerle hepinizin Dünya Kız Çocukları Günü’nüzü kutluyorum” diye konuştu.

Sibel Özer, toplantıda Filistinli çocuklara da seslenerek destek mesajında bulundu. Bölgede yaşanan savaşın bitmesi için çağrıda bulunan Özer, barış ve dostluğun hakim olması dileğinde bulundu. Ziyarete katılan çocuklar da Nilüfer’de ağırlanmaktan dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler. Kız çocukları için farkındalık oluşturan projenin önemine vurgu yapan genç konuklar, dünyada barışın hakim olması dileğinde bulundular. Toplantı sonrası gençler Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde pankart açarak barış ve dostluk mesajı verdiler.