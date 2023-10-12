Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddetle ve erken yaşta zorla evliliklerle mücadele konularında düzenlenen farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şule Ay Doç. Dr. Şule Ay; şiddetle dünya çapında mücadele edilmesi gerektiğini dile getirerek konuşmalarına başladı. Kadın erkek eşitliğine değinerek kadın ve erkeğe biçilmiş görevlerin yanı sıra herkesin eşit olduğunu belirten Şule Ay, bu görevlerin ayrıştırılmaması gerektiğinin üzerinde durdu. Renklerin, mesleklerin, sorumlulukların tek bir cinsiyet üzerinde toplanmayarak kadın ve erkeğin eşitliğine dikkat çekti.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nden Sosyal Çalışmacı Yasemin Yılmaz “Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadele” konu başlığıyla toplumda farkındalık oluşturulmasının önemine vurgu yaparak, şiddete maruz kalan kişileri ve bunların hangi türlerde şiddet gördüklerini dile getirdi. Geçmişten günümüze örf, adet, gelenek ve göreneklerin kadın üstündeki baskıyı artırdığını ve kadınların destek almaktan korktuklarını da sözlerine ekledi.

Programın bir diğer konuşmacısı Sosyolog Emine Barış, “Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler” konulu sunumunda “Erken yaşta evlilikler çocuklara ve kadınlara yönelik şiddettin biçimidir” diyerek kız çocuklarının, erkek çocuklarına nazaran çok daha erken yasta evlendirildiğini ifade etti. Bu durumun kız çocuklarında daha ağır deneyimlerle sonuçlandığını dile getiren Barış, kadınların şiddetle mücadelede hizmet sunan kurumlara müracaat edilebileceklerini belirtti.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görev yapan yetkili Emniyet personeli ise kadınların şiddete maruz kalma ya da maruz kalana şahit olma durumunda, KADES uygulamasını ücretsiz kullanılabileceğini belirterek, uygulama hakkında bilgiler verdi. 112, 183 gibi numaralardan da yardım desteği alınabileceğini ifade etti.

Program, davetli konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.