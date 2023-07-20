Afyonkarahisar’da kız arkadaşının evine balkondan girmek isteyen bir şahıs polisin titiz takibi sonucu ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu maddeler ile yakalandı.

Olay, kent merkezi Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 155 Polis İmdat hattını arayan bir kadın erkek arkadaşı K.B.’nin evine balkonda girmeye çalıştığını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede yaptıkları inceleme ismi K.B., olan şahsı bir araç içerisinde M.G., isimli şahısla yakaladı. 16 su kaydı olduğu tespit edilen K.B., ekiplere olayın yanlış anlaşıldığını söylese de gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Araçta arama yapan ekipler ruhsatsız pompalı tüfek, 1.1 gram esrar, 11,9 gram metamfetamin ve 1 adet sustalı bıçak ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan K.B. ve M.G.’nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.