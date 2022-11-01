Olaydan sonra Şahin Demir’in, Defne ilçesi Çekmece Mahallesinde seyir halindeyken aynı silahla intihar ettiği öğrenildi. Olay sırasında direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, park halinde bulunan bir ticari araca çarparak durabildi. Öldüğü belirlenen Şahin Demir’in cenazesi morga kaldırıldı.

Ekiplerin incelemesinin ardından Sidra Tameemi’nin cansız bedeni Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hatay’da bir kişi, Irak uyruklu kız arkadaşını öldürüp aynı silahla intihar etti.

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