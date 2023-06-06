Aydın’ın Kuşadası ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kız arkadaşını kurtarmak için denize giren genç, az kalsın kendi de boğuluyordu. Kuşadası Belediyesi cankurtaranlar tarafından karaya çıkarılan iki genç ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Kadınlar Denizi Plajı’nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren E.T., bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı. Denize birlikte geldiği ve erkek arkadaşı olduğu öğrenilen U.A., kız arkadaşının çırpındığını görünce onu kurtarmak için denize kendisi de denize girdi. Kız arkadaşını kurtarmak isteyen U.A. bu sefer kendisi de kendisi boğulma tehlikesi geçirdi. İki genci Kuşadası Belediyesi’ne bağlı cankurtaranlar denizden çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri E.T. ve U.A.’yı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye tedavi altına alınan sevgililerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.