Hazine ve Maliye Bakanlığı Kıymetli Maden Takip Sistemi’ni (KMTS) altında sahteciliği ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla devreye alınıyor. Uygulama ile kıymetli metallerin üzerine ürün bilgileri yazılacak. Değerli metaller darphane tarafından takip edilecek. Rafinelere KMTS uygulamasına geçiş için 1 ay süre tanındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altında sahteciliğin önüne geçmek amacıyla Kıymetli Maden Takip Sistemi’ni (KMTS) uygulamaya geçiriyor. KMTS ile yetki belgesi olan rafinerilerin ürettiği külçe altınlara darphane tarafından izlenebilmesi için etiket konulacak. Etikette altının üretici, üretim tarihi ve yeri, ağırlığı, saflık ayarı, seri numarası gibi bilgileri olacak. Uygulamaya işlenmemiş yatırım amaçlı kullanılan 24 ayar külçe altınlar giriyor. 22 ayar bilezik, yüzük gibi işlenmiş takılar uygulamanın dışında kalıyor.

KMTS ile iki farklı ambalajda güvenlikli etiket uygulanacak. Buna göre 0.5-100 gram ürünler, kart ambalaj içine konacak. Güvenlikli etiket kart ara katmanına yerleştirilecek. 100 gram üzeri ağırlıktaki ürünler ise, dayanıklı şeffaf malzemeli bir ambalaj içine ürün sertifikası ile konacak. Ürün sertifikası üzerinde güvenlikli etiket ve kod bulunacak. Her rafineri sadece kendi ürettiği kıymetli madeni bu etiketli ambalajla piyasaya sürebilecek.

‘‘Sahteciliğe karşı önlem alınmış olacak’’

KMTS uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Finans Uzmanı İslam Memiş, ‘‘Bu sistemle birlikte rafinerilerin ürettiği altınlara Darphane Genel Müdürlüğünün etiketi de basılacak. Sahteciliğe karşı önlem alınmış olacak. Üretilen altının kayıt altına alınması da uygulama ile amaçlanıyor. Sadece yetki belgesini almış rafineriler bu uygulamaya dahil edilecek. Yetki belgesiyle rafineriler külçe altın üretebiliyor, darphanenin etiket uygulaması da külçe altın paketlerine basılmış olacak. Paketli külçe altınları vatandaş içini açıp kontrol etme ihtiyacı hissedebiliyor. Bu uygulama ile darphanenin etiketi de bir güvence olacak. Vatandaş paketli altının güvenliğini sağlamış olacak’’ dedi.

‘‘Uygulamanın işlenmiş altınlarda da olması genişlemesi gerekiyor’’

İlk olarak külçe altınlarda bu uygulamanın başlayacağını söyleyen Memiş ‘‘Sarrafiye grubu tam altın, yarım altın, çeyrek altın gibi gruplarda gözle görülmeyen şifreleme uygulaması olacak. Sarrafiye grubu da kayıt altına alınacak. Bugün örneğin, cumhuriyet altını 12 bin 400 lira ciddi bir rakam bunun sahte olup olmadığını anlamak için çeşitli uygulamalar olması gerekiyordu. Uygulamanın genişlemesi işlenmiş altınlarda ve atölye tarafından üretilen altınlarda da uygulamanın olması gerekiyor. Teknoloji ile birlikte güvenlik mekanizmaları da genişliyor. Son yıllarda dolandırıcılıkları görüyoruz, duyuyoruz. Tedbir açısından uygulamalar güvenliği sağlayacaktır’’ diye konuştu.

‘‘Savaş gerginliği ve jeopolitik risk algısı bugünlerde altında yükselişe etki ediyor’’

Altında son günlerde yaşanan yükseliş ile ilgili de görüş belirten Memiş, ‘‘Ons altın bin 900 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Muhtemelen 2 bin dolar seviyesini görebiliriz. İsrail’in Gazze’ye saldırıları öncesi ons altın bin 800 seviyelerindeydi. Savaş gerginliği ve jeopolitik risk algısı bugünlerde altında yükselişe etki ediyor. Gram altın bin 840 liradan satılıyor. Merkez Bankası’nın bugün faiz kararı var karar sonrası bir gerileme görülse de yükseliş trendi devam edecektir’’ şeklinde konuştu.