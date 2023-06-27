Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Fethiye körfezinde görevli KIYEM-5 tahliye botu Fethiye Karagözler ve Göcek Tersane adası yakınlarında arıza yapan iki tekneyi kurtardı.

Muğla MÜSİAD’dan şube çalıştayı Muğla MÜSİAD’dan şube çalıştayı

Fethiye Karagözler mevkisinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 6 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu 15 metrelik tekneyi yedekleyerek Fethiye’deki özel bir marinaya güvenli bir şekilde ulaştırdı.

Fethiye Göcek Tersane Adası önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 14 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısına da cevap veren KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen 14 metrelik tekne Göcek’teki özel marinaya güvenli bir şekilde yanaştırıldı.