Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Ekim ayı meclis toplantısında Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen ve tüm Türkiye’yi derinden etkileyen terör saldırısını kınadı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Ekim ayı meclis toplantısı Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasında terör saldırını kınayan Başkan Aras; "Ankara’da hain bir terör saldırısı gerçekleşti ve bu saldırıda 5 vatandaşımızı, kardeşimizi kaybettik. Onlara baş sağlığı diliyoruz. Yaralanan 22 vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz. Ülkemizde terör olaylarının tekrar yaşanmaması için terörü hep birlikte Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak sizlerin huzurunda bir kere daha lanetliyoruz" dedi.

"Belediyelerin mali yapısının güçlenmesi için çalışma yapılmalı"

Enflasyonist ortam, sosyal bozulma ve çöküş durumları vatandaşların belediyelerden beklentilerini arttırdığını belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; "Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle halkımızın ihtiyaçları çok ciddi bir şekilde artış gösterdi. Yıllardır yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konuşuluyor. Yerel yönetimler için reform çalışmalarının yapılması gibi bazı müdahalelerin gerekli olduğunu hepimiz net bir şekilde biliyoruz. Özellikle belediyelerin idari ve mali yapısının güçlendirilmesi için bir çalışmayı yıllardır bekliyoruz ancak bir türlü hayata geçirilemedi” dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Sosyal problemler, enflasyon belediyelerin yükünü gün geçtikçe daha fazla arttırıyor. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sağlıklı gıdaya, sosyal yardımlara kadar birçok konuda belediyeler şu anda büyük bir yük altına girmiş durumda. Bir taraftan birikmiş SGK borçları, vergi borçlarıyla yine hükümetimizin bu konuda aldığı kararlarla giderek sıkışmış durumdayız. Belediyeleri ülkenin ekonomisini batıran kuruluşlar olarak da görmek çok yanlış. Aslına bakarsanız SGK alacakları toplamı 900 milyar lira civarındadır. Belediyelerin SGK’ya olan borçları ise sadece 90 milyar. Yani bunun yüzde 10’dur. SGK alacaklarının yüzde 10’unu oluşturan belediye borçlarının sanki ülke ekonomisine bu kadar zarar veriyormuş veya batırıyormuş gibi bir algı oluşturularak belediyelerin üzerine gelinmesi aslına bakarsanız büyük bir haksızlıktır” şeklinde konuştu.

"Kitlesel göçler ülkemizi tehdit ediyor"

Son dönemde bölgesel, stratejik gelişmelerden ciddi şekilde etkilendiklerini belirten Ahmet Aras; "Savaşlardan, çatışmalardan çok ciddi etkileniyoruz. Bugün İsrail’in zulmü sonrası 40 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz maalesef hayatını kaybetti. Dünya sessiz kalıyor. Bir taraftan Ukrayna-Rusya savaşı, bir taraftan her an İran’ın ve bölgesel olarak diğer ülkelerin bu savaşlara dahil olma tehditleri var. Aynı zamanda bunlardan kaynaklanan kitlesel göçler ülkemizi tehdit ediyor. Bu konuda da acil tedbir alınmalı, şehirlerin nüfuslarını, demografik yapılarını etkileyen göçün, mülteci sorununun önüne geçilmelidir" dedi.

Belediyeler olarak zaten halkın ihtiyaçlarına özverili ve titizlikle yaklaştıklarını vurgulayan Başkan Aras ; "Bütün belediyelerimiz, personelimiz canla başla çalışıyor. Zor şartlara rağmen, bu ekonomik duruma rağmen belediyelerimiz görevlerini sonuna kadar yapıyorlar. Ben bu vesileyle üye belediyelerimize ve diğer Türkiye’deki bütün belediyelerimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Yoksulluk, eğitimde fırsat eşitliği, kadına yönelik şiddet gibi konularda büyük sorumluluklar alıyoruz. Şiddet konusunda, sosyal politikalar, yoksulluk, eğitim veya diğer hususlarda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hükümetimiz görevlerini tam olarak yapmak durumundadır. Bu konuda çağrıyı tabii ki tekrar yapıyoruz. Belki görev alanımızın dışına çıktık ama burada da bu çağrıyı yapmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Bizler toplumun her kesimini kucaklıyoruz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Ekim ayı Meclis toplantısında uzun süre Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı yapan Abdül Batur’a ve Mali Hizmetler Müdürü İsmail Ay’a Başkan Ahmet Aras tarafından teşekkür plaketi verildi.