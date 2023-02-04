Ordu’da son bir haftadır devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar ağ atmakta güçlük çekiyor.

Ordu’da son bir haftadır devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar ağ atmakta güçlük çekiyor.

Karadeniz’de son bir haftadır etkili olan elverişsiz hava şartları balıkçıları olumsuz etkiledi. Soğuk ve rüzgarlı havalarda ağ atmakta güçlük çeken balıkçılar az miktarda balık avlarken, küçük balıkçı kayıkları ise hiç ağ atamadı. Durum böyle olunca tezgahlarda çoğu balığın yeri boş kaldı. Tezgahlarda, az miktarda mezgit, levrek ve somon bulunurken, Sinop açıklarında avlanan hamsi ise 50 liradan satılıyor.

“Küçük kayıklar denize açılamıyor”

Ordu’da balıkçılık yapan Erdal Çamaş, balıkların tezgaha az miktarda geldiğini ifade ederek, “Hava muhalefeti nedeniyle balık az geliyor. Sinop, Samsun ve Giresun tarafından hamsi geliyor. Diğer balık çeşitlerimizden de azar azar bulunuyor. Bugün çok iri bir hamsi geldi, vatandaşlar da talep gösterdi. Bu yıl genelde hamsiler ince oldu. Hava muhalefeti nedeniyle küçük kayıklar çalışamadı, pazartesi günü itibarıyla olumsuz hava yine etkili olacak ve kar gelecek o esnada balıkçılar ağ atamayabilir. Sonrasında hamsi kendisini gösterir diye umudumuz var. Bu esnada tezgahlar boş kalma ancak kültür balıkları olur” dedi.

Öte yandan, tezgahlarda hamsi 50-75, mezgit 70, istavrit 100, çipura 130, levrek 150, tirsi 70 ve az çıkan kalkan balığı 500 ile 550 TL arasında satılıyor.