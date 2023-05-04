Denizlerde büyük tekneler için 15 Nisan’da başlayan av yasağının ardından denizler kıyı balıkçılarına kalırken onlarda şuana kadar istenilen avcılığı pek yapamadı. Trabzon Balık Hali’nde tezgahlarda genellikle yetiştirme balıkları yer alırken kıyı balıkçıların az miktarda getirdiği barbun kilosu 200-250 TL, sargan ise 175 TL ile en pahalı balıklar arasında yerini aldı.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, daha önceki yıllarda bu dönemlerde kıyı balıkçılarının getirdiği bol miktardaki balıklar tezgahlarda yer alırken şu ana kadar bu bolluğu pek göremediklerinden yakındı.

Tezgahlarda genellikle yetiştirme balıkların yer aldığını belirten Çoğalmış, “Kıyı balıkçılarından umutluyduk ancak şuana kadar beklediğimiz randımanı pek alamadık. Şu an tezgâhlarımızda genelde yetiştirme balıkları yer alıyor. Daha önceki yıllarda bu dönemlerde kıyı balıkçıları daha fazla balık getirirdi ancak şu ana kadar beklediğimiz gibi olmadı bundan sonra inşallah olur. Şuana kadar özellikle barbun balığının görünmemesi biraz sıkıntılı oldu. Dolayısıyla kıyı balıkçılar fazla çeşit getirmeyince tezgahlarımız yetiştirme balıklara kaldı. En pahalı balık kıyı balıkçılarının getirdiği sargan kilosu 175 TL, istavrit 120 TL, iri mezgit 150 TL” dedi.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın da en pahalı balığın kilosunun 200-250 TL arasında satılan barbun olduğunu belirterek, “Gökmen Aydın,” Kıyı balıkçıları az miktarda balık getiriyor. Dolayısıyla tezgâhlarımızda ağırlıklı olarak yetiştirme balıkları yer alıyor. Dolayısıyla balık az gelince fiyat da değişiyor. Şuan en pahalı barbun kilosu 200-250 TL civarında” diye konuştu.