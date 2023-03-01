Çeşitli illerden Erzincan’a gelen ve gelirken yanlarına hiçbir eşya alamayan depremzede aileler ile çocuklara yardımlar sürüyor.

Çeşitli illerden Erzincan’a gelen ve gelirken yanlarına hiçbir eşya alamayan depremzede aileler ile çocuklara yardımlar sürüyor.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Türkiye, depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olmaya devam ediyor. 11 ili etkileyen depremlerin ardından evleri yıkılan veya hasarlı evlere giremeyen depremzede vatandaşlar çeşitli illere gönderilerek otel, ev ve yurtlara yerleştiriliyor. Erzincan’a gelerek hayatını idame etmeye çalışan depremzede aileler ve çocuklar için gönüllü gençler adeta seferber oldu. Erzincan Gönüllü Gençler Derneği tarafından belirli periyotlarla KYK yurdunda ve akrabalarının yanında kalan depremzedelerin kıyafet ve çeşitli ihtiyaçları karşılanıyor. Bu çerçevede 50 depremzede çocuk Erzincan’da bir mağazaya giderek istedikleri kıyafetleri alarak mutluluk yaşadı.

Kahramanmaraş’tan Erzincan’a gelen minik depremzede Muhammed Talha Turan yapılan etkinlikten dolayı mutlu olduklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Malatya’dan ailesiyle birlikte Erzincan’a gelen depremzede Burcu Doğan Erzincan halkının çok yardımsever olduğunu, yaşadığı depremlerden dolayı da depremzedelerin halinden anladıklarını belirterek, “Erzincan’a geldik depremden dolayı, buraya sığındık. Sağ olsun Erzincan’da ki dostlarımız bizlere çok çok yardımcı oldular. Her şeyimizi tamamladılar. Allah hepsinden bin kere razı olsun. Hiç bu kadar beklemiyorduk. Fazla fazla yaptılar. Hepsi merhametli insanlarmış gerçekten. Önceden depremi yaşadıkları için ne duruma düştüğümüzü çok iyi biliyorlar. O yüzden de hepsi elini uzattı bize. Evlerimiz çok hasar gördü. Art arda depremler olunca daha çok hasar almaya başladı. Evlerde de artık duramadık. Tek gelecek yerimiz zaten burasıydı. Akrabalarımız da vardı. Geldik, girdik sığındık. Herkes bizi buldu, herkes yardım etti. Erzincan halkının hepsinden Allah razı olsun. Biz orada her şey yıkıldığı için direkt geldik. Arabaya koyacak mazot bile bulamadık. O şekilde çıktık Elazığ’a, Elazığ’dan da Erzincan’a geldik” dedi.

Erzincan Gönüllü Gençler Derneği Üyesi Firdevs Güç Hafo, yapılan yardımların devam edeceğinin altını çizerek, “Farklı bölgelerden depremzede ailelerimiz geldi. Gerek KYK yurtlarında gerek evlerde onları misafir ediyoruz Erzincan halkı olarak. Evleri yıkılan arkadaşlarımız oldu depremzedelerimiz. Kıyafet olsun, çamaşır olsun çok malzemesini içeride bırakıp getiremeyen arkadaşlarımıza biz burada Erzincan Gönüllü Gençler Derneği olarak ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bu şekilde de devam edeceğiz inşallah. Bugün burada 50 çocuğumuz var. Günden güne de artıyor. Yakında ev ziyaretlerimiz de olacak. Ev ziyaretlerine gittiğimiz zaman da çocuklarımızın ihtiyaçları oluyor, okul ihtiyaçları kırtasiye tarzı, oyuncaklar, gıda götüreceğiz evlere inşallah. Bu şekilde de devam edeceğiz” diye konuştu.