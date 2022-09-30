Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelerin çocuklarına kıyafet desteği sağlamak adına başlattığı Kıyafet Evi projesinin 2. şubesini, Tarsus Duatepe Mahallesi’nde açtı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelerin çocuklarına kıyafet desteği sağlamak adına başlattığı Kıyafet Evi projesinin 2. şubesini, Tarsus Duatepe Mahallesi’nde açtı.

Sosyal güvencesi olmayan ailelerin çocukları için kıyafet ve ayakkabı desteği sağlayan kıyafet evinin ulaştığı çocuk sayısı, her geçen gün artıyor. İlki Mersin merkezde Ulu Cami Meydanı’nda açılan kıyafet evinin 2.’si Tarsus’ta hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bir dilekçe ile başvurarak, kıyafet evi hizmetinden faydalanabiliyor. Kıyafet evinden, ihtiyaç sahibi yurttaşlar yılda 3 kere ihtiyacına göre elbise ve ayakkabı alabiliyor. Minikleri önceleyen kıyafet evi sayesinde aileler, her bir çocuk için 2’şer parça kıyafeti, bir mağazadan alır gibi seçip ve üzerinde deneyerek alabiliyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, “Kıyafet evinin ikincisi Tarsus’ta açıldı ve hizmet vermeye başladı. Vatandaşlarımızın kıyafet evinden faydalanabilmeleri için, başvuru şartımız var. Başvuran vatandaşlarımızın, öncelikle sosyal güvenlik durumları inceleniyor. Kriterleri taşıyan vatandaşlarımız kıyafet evine gelip, 0-12 yaş aralığındaki çocukları için kıyafet seçerek alabiliyorlar. Her bir çocuk için 2 adet kıyafet veriyoruz. Vatandaşlarımız yılda 3 kere bu hizmetten yararlanabilir. Her 4 ayda bir yeni başvuru yapmak şartıyla, gelip buradan ihtiyaçlarına göre, çocukları için uygun kıyafetleri seçebiliyorlar” dedi.

Merkezde bulunan kıyafet evine Tarsus’tan da yoğun talep geldiğini ifade eden Yaşar, “İlk kıyafet evimizi Mersin merkezde açmıştık. Talep çok yoğun oluyor. Tarsus’tan da çok talep vardı. Vatandaşlarımız Mersin’e kadar yorulmasınlar, hizmetimiz daha ulaşılabilir olsun diyerek, Tarsus’ta 2. kıyafet evimizi açtık” diye konuştu.