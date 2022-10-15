Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Meclis üyeliği için yapılan seçimlerde 30 kişilik yönetim kurulu belirlendi.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Meclis üyeliği için yapılan seçimlerde 30 kişilik yönetim kurulu belirlendi.

KİTSO’da gerçekleştirilen seçimlere Mevcut Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile Mahmut Şahin’in desteklediği 13 grupla seçim yapıldı. 828 üyelin oy kullandığı seçimlerde, Mevcut Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı’nın desteklediği 8 gurupta beyaz liste, Mahmut Şahin’in desteklediği mavi listede 4 gurup, bağımsız olarak da 1 grupta sarı liste kazandı. 30 kişilik meclis üyeliğini 18’ini Mevcut Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, 10 tanesini Mahmut Şahin, 2’sini bağımsızlar kazandı. 30 kişiden oluşan meclis üyeleri önümüzdeki hafta bir araya gelerek, KİTSO Başkanlığı ile yönetim kurulu üyeliklerini ve Meclis Başkanlığı ve yönetim kurulu üyelikleri için seçim yapacakları bildirildi.