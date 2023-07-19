Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde Millet Bahçesi 38 yeni parka ilave edilen Kito Deresi Yaşam Parkı Projesinde çalışmaları hız kazandı. Yüzde 95’i tamamlanan park, yeşillendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmete sunulacak.

Yapımının devam ettiği 15 Mart’ta Şanlıurfa’da gerçekleşen sel felaketi nedeniyle büyük oranda tahrip olan Eyyübiye Kito Deresi Yaşam Parkı Projesinin ikinci etabının tamamlanması için çalışmalara hız verildi. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un ilçeye kazandıracağı önemli yaşam alanlarından biri olacak Kito Deresi Yaşam Parkı’nda yapısal peyzaj, elektrik ve aydınlatma ile sulama sistemlerinin kurulumuna başlayan ekipler, güneş altında 60 dereceyi aşan sıcaklıkta çalışmalarına devam ediyor. Devasa yeşil alanların zeminini de hazırlayan ekipler, iş makineleri ve el aletleriyle toprağı çim dikimine hazır hale getiriyor. Yüzde 95’inin tamamlandığı belirtilen proje, çim ekiminin tamamlanması, kamelyalar, banklar, çöp kovaları ve çocuk oyun alanlarının yerleştirilmesinin ardından hizmete sunulacak. Bölgedeki iki mahalleye nefes alabilecekleri devasa bir yeşil alan olarak kazandırılan, toplam 22 bin metrekarelik Kito Deresi Yaşam Parkı Projesi içerisinde, spor kompleksi, kitap otağı, çocuk oyun dünyası, yürüyüş alanları gibi alanlar yer alacak. Projenin bir kısmında yer alacak kapalı semt pazarı ise bölge sakinlerinin önemli bir ihtiyacına karşılık verecek.