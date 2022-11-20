Anadolu Üniversitesi’nin sosyal sorumluluk projesi olan AKADEMA, farklı konularda dileyen herkesin öğrenmesine yardımcı olmayı amaçlayan hem Açık Eğitim Kaynakları (AEK) hem de Kitlesel Çevrimiçi Açık Dersleri (KAÇED) içeren bir öğrenme portalı olarak varlığını sürdürüyor.

Anadolu Üniversitesi’nin sosyal sorumluluk projesi olan AKADEMA, farklı konularda dileyen herkesin öğrenmesine yardımcı olmayı amaçlayan hem Açık Eğitim Kaynakları (AEK) hem de Kitlesel Çevrimiçi Açık Dersleri (KAÇED) içeren bir öğrenme portalı olarak varlığını sürdürüyor.

Dileyen herkes AKADEMA içinde gezinerek ders yapısında hazırlanmış malzemeleri inceleyebiliyor, indirilip kullanabiliyor ve öğrenme etkinlikleri gerçekleştirebiliyor. Üstelik bu işlemler için hiçbir kayıt ve ücret şartı bulunmuyor. Bununla beraber, ilan edilen tarihler arasında sunulan malzemeleri kullanarak öğrenme etkinliklerini gerçekleştirmek ve sonunda bir “Ders Tamamlama Belgesi” almak isteyenlerin kayıt olması gerekiyor.

Dileyen herkese esnek ve ücretsiz öğrenme imkanı

AKADEMA projesinin temel amacı, dileyen herkesin esnek ve ücretsiz biçimde öğrenme imkanı bulmasına yardımcı olmak olarak belirleniyor. AKADEMA’da ders sayısı konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Bu çerçevede katılımcılar, dilediği kadar derse kayıt olabiliyor. Dersler 4-8 hafta arasında değişen süreler içerisinde sunuluyor. Tüm dersler çevrim içi olarak “https://mergen.anadolu.edu.tr/login/canvas” adresi üzerinden yürütülüyor. Rehber gözetimli güz dönemi dersleri ise 10 Ekim 2022 tarihinde başladı.

“Eğitimde Açıklık” politikasının bir sonucu olarak bütün dünyada Kitlesel Çevrimiçi Açık Dersler (Massive Open Online Courses, MOOCs) ya da kısaca KAÇED hareketi özellikle 2010 ve sonraki yıllarda etkili olurken, AKADEMA’da bu politikayı büyük bir hassasiyetle devam ediliyor. KAÇED hiçbir yaş sınırı olmaksızın herkesin erişimine açık, hiçbir ücret gerektirmeden bir öğrenme süreci deneyimleme imkânı veren çevrimiçi derslerdir.

AKADEMA dersleri kendi hızında öğrenme ve rehber gözetimli öğrenme olmak üzere iki modelde sunuluyor

AEK’lar ise farklı biçimlerde olup kamunun kullanımına açık alanlarda paylaşılan ya da açık lisanslarla lisanslanarak ücret ödemeden erişilip farklı öğrenme amaçlarıyla kullanılan, uyarlanan ve yeniden paylaşılan her tür öğrenme, öğretme ve araştırma malzemeleri şeklinde tanımlanıyor. Bunların yanı sıra AKADEMA’da Rehber Gözetimli Öğrenme ve Kendi Hızında Öğrenme olmak üzere iki tür öğretim stratejisi benimseniyor. Katılımcılar her iki ders türünde de tüm ders içeriklerine diledikleri yerde ve zamanda erişebiliyor.

AKADEMA’da tüm dersler uzaktan yürütülüyor

AKADEMA’da yer alan tüm dersler, çevrim içi öğrenme yönetim sistemi üzerinden yürütülüyor. Derse kayıt, ders ekleme, ders silme işlemleri bu sistem üzerinden gerçekleştiriliyor. Ders seçimi ve ders bırakma işlemleri de yine çevrim içi öğrenme yönetim sisteminden gerçekleştiriliyor. Dersler seçildikten sonra, ders içeriklerine ulaşabilmek ve dersin öğretim elemanı ile iletişim kurabilmek için çevrim içi öğrenme yönetim sistemi kullanılıyor.