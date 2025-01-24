Merkezefendi Belediyesi, ‘Kardan Adamın Külleri’ kitabıyla tanınan sevilen yazar Işıl Işık’ı okurlarıyla buluşturuyor.

Merkezefendi Belediyesi, kültürel etkinliklere önem vererek yazarları ve okurları bir araya getiren etkinlikler düzenleyemeye devam ediyor. ‘Kardan Adamın Külleri’ kitabının yazarı Işıl Işık, 25 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’te Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphanesi’nde düzenlenecek imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek. Yazdığı eserlerle geniş bir okur kitlesine ulaşan Işıl Işık, hem hayranlarının kitabını imzalayacak hem de hayranlarıyla sohbet etme fırsatı bulacak.