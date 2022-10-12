Yalova Belediyesi, çocuklar için kültür sanat etkinlerine devam ediyor. Bu hafta sonu çocuklar için düzenlenecek etkinlikte ‘Kitaplar Ülkesi’ adlı çocuk tiyatrosu sahnelenecek.

Yalova Belediyesi, çocuklar için kültür sanat etkinlerine devam ediyor. Bu hafta sonu çocuklar için düzenlenecek etkinlikte ‘Kitaplar Ülkesi’ adlı çocuk tiyatrosu sahnelenecek.

5 Ekim Cumartesi günü ücretsiz olarak gerçekleştirilecek tiyatro etkinliği 3 seans olarak sahnede olacak. Çeşitli tiyatro ve gösteriler ile çocukları eğlenceli oyunlarla buluşturan Yalova Belediyesi, bu kez ‘Kitaplar Ülkesi’ isimli tiyatroyu sahneletecek. Ücretsiz ve 3 seans gerçekleştirilecek oyun 13.00, 15.00 ve 17.00 saatleri arasında Yalova Belediyesi Sabahattin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Etkinliğe Yalovalı tüm çocuklar davet edildi.