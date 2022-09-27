Antalya’da Kitapçı görünümlü dükkanda kaçak içki satan şüpheliler jandarma baskınında yakalandı.

Antalya’da Kitapçı görünümlü dükkanda kaçak içki satan şüpheliler jandarma baskınında yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibi hakkında çalışma yürütüldü. Kepez ilçesine bağlı Kışla Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmede kitap satışı adı altında kaçak içki satışı yapıldığı ve bu kaçak içkilerim Fatih Mahallesinde bulunan bir ikamette imal edildiği tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Komutanlığı unsurlarınca S.G. ve V.B. isimli şahıslara ait işletmede yapılan aramada 235 litre kaçak içki, 120 litre etil alkol ve 2 litre anason aroması ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.