Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi Resim Öğretmenleri Necati Yürükal ve Gültekin Rüzgar’ın altı ay boyunca ders dışı zamanlarında çalışarak yaptıkları Kitap Okuyan Öğrenci heykelinin açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Okul Müdürü Ahmet Sarınoğlu, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, heykeli yapan öğretmenleri tebrik etti. Heykeli hem estetik detay hem de okuyan gençlik düşüncesinde bir sembol alarak gördüğünü belirten Ekici, “Bu tür okuma temalı heykellerin aslında birçok okulumuzda olmasını arzu ederim. Çünkü bu sanat eserleri, öğrencileri okumaya teşvik ederek bilgiye ve kültüre olan ilgiyi artıracağı inancındayım” dedi.

Bu tür sanatsal faaliyetler, okumanın ve öğrenmenin önemini vurgulayarak toplumda okuma kültürünün gelişmesine de katkı sağlayacağını ifade eden Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, “Bildiğiniz gibi kitap okumak, bilgiye ulaşmanın en etkili yollarından biridir. Okuyan Öğrenci Heykeli, bu gerçeği görsel olarak somutlaştırmıştır. Öğretmenlerimizi, okulumuzu tebrik ediyorum. Öğretmenlerimizin ellerine sağlık” dedi.

Çocuklarımızı okumaya teşvik edecek ve farkındalık oluşturacak

Törende heykel hakkındaki görüşlerini dile getiren Okul Müdürü Ahmet Sarınoğlu, “Bu heykel, çocuklarımızı, gençlerimizi okumaya teşvik ederek onlarda bir farkındalık oluşturacaktır diye düşünüyorum. Öğretmenlerimi tebrik ediyorum, çünkü uzun bir süre çalıştılar. Üstelik bu çalışmalarını yaparken derslerini aksatmadılar, ders dışındaki zamanlarında yaptılar bu heykeli. Tabii okullarda bu tür sanatsal etkinliklerin olması öğrenicilerimizin ufkunu açması, onların güzel sanatların çeşitli dallarına ilgi duyması açısından da önemlidir. Ben tekrar öğretmenlerime çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum, onları yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Resim öğretmeni Gültekin Rüzgar, Kitap Okuyan Öğrenci heykelinin, sadece bir heykel değil, aynı zamanda eğitim, kültür ve toplum hayatımız için önemli bir simge olduğunu söyledi.

Necati Yürükal, bu tür heykellerin, öğrenme ortamlarında ve kamusal alanlarda daha sık kullanılması, okuma kültürünün yaygınlaşmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Okul Müdürü Ahmet Sarınoğlu heykelin açılışını yaptı. Öğrenciler ve öğretmenler heykel ile birlikte fotoğrafa çekindi.