Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Çevik, kitap okumanın sadece hikayelerin ve bilgilerin keşfiyle sınırlı bir aktivite olmadığını, aynı zamanda beyin ve hafıza yetenekleri için de önemli bir egzersiz olduğuna dikkat çekerek, “Kitap okumanın hafıza güçlendirme yeteneği, bilim dünyası tarafından birçok çalışma ile desteklenmektedir” dedi.

Ev, iş, günlük yaşantı arasında insanların beyni çalıştıracak çok fazla bir şey yapamadığını söyleyen Medical Park Ordu Hastanesinden Uzm. Dr. Emre Çevik, kitap okumanın beyne faydaları konusunda bilgilendirmede bulundu.

“Kullanılmayan beyin küçülür”

Günümüzde artık hareketsiz (sedanter) bir yaşam sürüldüğünün altını çizen Uzm. Dr. Çevik, “Ev, iş, normal yaşantı derken ekstra olarak beynimizi çalıştıracak çok fazla bir şey yapamayabiliyoruz. Kitap okumak, kesinlikle bunun için en iyi araçtır. Kullanılmayan her şey küçülür. Beynimiz de öyledir. Beynimizi kullanalım. Kitap okuyalım. Çünkü kitap içinde aldığımız bilgiler, beynimizde kurduğumuz hayal gücümüz, kesinlikle zihnimizi geliştirecektir ve zihnimizi beynimizi kullandıkça da unutkanlığımız giderek azalacaktır” diye konuştu.

“Beyin içi jimnastik etkisi oluşturuyor”

Kitap okurken beynin farklı bölgelerinin de aktive olduğuna dikkat çeken Dr. Emre Çevik, “Bu süreç, beyin için ’jimnastik’ gibi bir etki oluşturur. Hikaye anlatımı ve dil bilgisi, beyin hücrelerinin bağlantılarını artırır ve bunun sonucunda hafıza yeteneklerimiz gelişir. Ayrıca yeni kelimeler ve kavramların beyne tanıtılması, hafıza kapasitemizi genişletir” ifadelerine yer verdi.

“Zihinsel yetenekler edindiriyor”

Kitap okumanın hafızayı geliştiren zihinsel yetenekler de edindirdiğini söyleyen Çevik, “Bir kitabı okurken, olayları takip etmek ve anlamak için anıları canlı tutmamız gereklidir. Hikayenin konusu, karakterlerin isimleri ve kişilikleri, anahtar konuşmalar ve olaylar, devam eden bir hikâyeyi takip etmek ve anlamak için hatırlanması gereken çok sayıda detaydan sadece birkaçıdır. Bu sürekli pratik, hafızamızın kapasitesini ve yeteneğini artırır. Ayrıca kitap okumak, hayal gücümüzü destekleyerek, hafızamızı da geliştirir. Kitaplarda anlatılan hikâyeler ve karakterler, zihnimizi çalıştırır ve hayal gücümüzü harekete geçirir. Bu süreç sırasında zihnimiz eşsiz ve karmaşık görsel imgeler ve senaryolar oluşturur. Bu imgeler ve senaryoları hatırlamak, hafızayı güçlendiren bir başka yöntemdir” diye konuştu.

“Hafızayı güçlendiren etkili bir uygulama”

Kitap okumanın hafızayı güçlendiren etkili bir uygulama olduğunun altını çizen söyleyen Medical Park Ordu Hastanesinden Uzm. Dr. Emre Çevik, şu ifadelere yer verdi:

“Kitaplar, beyne sürekli yeni bilgiler sunarak ve beyin hücreleri arasındaki bağlantıları harekete geçirerek hafızayı geliştirir. Kitapları düzenli okumak, hafızamızı daha yönlendirilmiş bir şekilde kullanmak ve geliştirmek için mükemmel bir yol olduğunu kanıtlar. Bu yüzden herkes, güçlü bir hafıza ve genel beyin sağlığı için düzenli kitap okuma alışkanlığı edinmelidir.”