Gemlik Kitap Limanı’nda Ali Lidar, Eren Aysan, Haydar Ergülen ve Emre Kongar okurlarıyla buluştu. Yazarlar söyleşilerin ardından kitaplarını imzaladılar.

Gemlik Kitap Limanı’nda Ali Lidar, Eren Aysan, Haydar Ergülen ve Emre Kongar okurlarıyla buluştu. Yazarlar söyleşilerin ardından kitaplarını imzaladılar.

Fuarda gerçekleşen “Yüzyıllık Cumhuriyet” söyleşisinde toplum bilimci Prof. Dr. Emre Kongar konuşmacı olarak yer aldı. Kongar, “Mustafa Kemal Atatürk’ün ne yaptığını anlamak için insanlık tarihini bilmek gerekir. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu topraklarda yaptığı devrim tarihi şaşırtan bir devrim olmuştur ve eşi benzeri yoktur” şeklinde konuştu.

Osmanlı tarihine de değinen Kongar, “Osmanlı’nın niye çöktüğünü bilmeden Atatürk’ü anlayamazsınız. Atatürk Osmanlının endüstrileşemediği için sona ermekte olduğunu biliyordu. Türk tarihinde iki dahi var. Biri Fatih Sultan Mehmet öteki de Atatürk’tür. Mustafa Kemal Atatürk Fatih Sultan Mehmet’ten bile ileri bir dahi” dedi.

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışına da değinen Kongar, “Atatürk milletler arası eşitlik istedi ve cumhuriyeti kurarak gerçek demokrasinin temellerini attı” diye konuştu.

Başkan Sertaslan: “2. yüzyılda cumhuriyetimizi ileri taşıyacağız”

Gemlik Kitap Fuarı’nda tarih, kültür ve edebiyat alanında pek çok söyleşi gerçekleştirdiklerini söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladığımız şu günlerde, Emre Kongar hocamız ile Atatürk ve cumhuriyeti konuştuk. İkinci yüzyılda cumhuriyetimizi daha ileri taşımak, hak, hukuk, adalet ve demokrasiyi güçlü şekilde yeniden tesis etmek için tarihi, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarihsel karakterleri iyi bilmeli ve yorumlamalıyız. Gemlik’te bir haftadır bu programları gerçekleştirerek özellikle gençlerin değerli yazarlarımız ile bir araya gelerek kültür ve bilinçlerini geliştirmeleri için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” şeklinde konuştu.