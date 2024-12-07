Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde 2020 yılının Haziran ayında faaliyete geçirilen kütüphaneler her yaştan vatandaşa sunduğu hizmetlerle ilgi görmeye devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Büyükşehir kütüphanelerini bugüne kadar 285 bin 200 kişi ziyaret ederken vatandaşlar 95 bin 230 kitabı da ödünç aldı. Çocuklar için özel kütüphane bölümleri ve sessiz çalışma alanlarıyla vatandaşlardan büyük ilgi gören kütüphaneler zengin olanaklarıyla kent halkına ücretsiz hizmet sunuyor.

Her yaş grubuna yönelik çeşitli bölümlerin yer aldığı kütüphanelerde, çocuk kütüphanesi minik okurları ağırlarken, sessiz çalışma salonları ise öğrencilere ve araştırmacılara modern bir çalışma ortamı sağlıyor. 70 kişinin aynı anda faydalanabildiği sessiz çalışma salonlarında öğrenciler okul çıkışı gelerek ödevlerini de yapabiliyor. 83 bilgisayar ve ücretsiz Wi-Fi ile donatılan çalışma salonları öğrencilere birlikte çalışma imkânı sağlıyor. Sessiz çalışma alanlarını da bugüne kadar 43 bin 200 öğrenci kullandı.

Büyükşehir, Kitap ve Tiyatro Kulüpleri ile Halkı Buluşturuyor

Kütüphane, düzenlediği kitap ve tiyatro kulüpleri etkinlikleri ile de vatandaşlara keyifli bir kültürel deneyim yaşatıyor. Her ay düzenlenen bu etkinlikler kapsamında yazarlar konuk edilerek, okurların edebiyat dünyasıyla buluşması sağlanıyor. Ayrıca, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Oktay Akbal’ın vefatının ardından, kütüphanesinde yer alan kitaplarının bağışlanmasıyla oluşturulan “Oktay Akbal Kitaplığı” okurlara sunulmuş durumda. Bu özel alan, Oktay Akbal’ın anısını yaşatırken edebiyatseverlere de bir buluşma noktası oluşturuyor.

Tarih meraklıları için de Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan “Ünal Türkeş Tarih Kitaplığı” okuyuculara geniş bir tarih koleksiyonu sunuyor. Muğla’daki okuma kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen Büyükşehir, Gökova’da da 6 bin kitap kapasiteli yeni bir kütüphane daha hizmete açtı. Ayrıca, başlatılan gezici kütüphane projesi ile kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara da kitap hizmeti ulaştırılması amaçlanıyor.

Büyükşehir Kütüphanesi Her Yaştan Vatandaşa Hizmet Veriyor

Kütüphanenin sunduğu olanaklardan yararlanan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getiriyor. Çocuk kütüphanesinde vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu ifade eden 8 yaşındaki Ela Arslan’ın yanı sıra, üniversite sınavına hazırlanan Elif Naz Çakır ve Musa Emiroloji de ücretsiz Wi-Fi ve sessiz çalışma alanlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. 65 yaşındaki Namık Öner, torunu için aradığı tüm kitapları bulduğunu belirtirken, Yusuf Niş ise haftanın dört gününü Büyükşehir kütüphanesinde geçirdiğini ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Sorumlusu Şeref Demirtaş “Kütüphanemiz haftanın 7 günü açık kullanıcılarımızı hizmet veriyoruz. Çocuk ve yetişkin kütüphanemiz de 25 bin kitap bulunmakta. Bilgisayar ve wi-fi kullanımı sağlıyoruz” dedi.

Başkan Aras: “Kültür kenti Muğla’da vatandaşlarımızın kültürel gelişimine katkı sunuyoruz”

Kütüphanelerin kültürel gelişim üzerindeki etkisine vurgu yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Çeşitli temalarla oluşturulan kütüphanelerimizle, vatandaşlarımıza bilginin kapılarını ardına kadar açıyoruz. Burada halkımız sadece kitap okumakla kalmıyor, aynı zamanda kulüplere katılıyor, ders çalışıyor ve yazarlarla tanışıyor. Böylelikle hem entelektüel birikimini artırıyor hem de sosyalleşiyor. Vatandaşımızın kültürel gelişimini çok önemsiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve eğitim alanındaki yatırımlarımıza devam edecek, halkın soluklandığı alanları artıracağız.”