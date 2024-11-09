Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan Fazıl Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi’nin düzenlediği Kitap Kurdu Yarışması’nın birincilerine ödülleri verildi.

Kitap Kurdu Yarışması kapsamında Ekim ayında halk kütüphanelerinden en çok kitap okuyan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Fazıl Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi’nde gerçekleşen programa Vezirköprü İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Av. Murat Gül, Fazıl Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, ödül alan öğrenciler ve velileri katıldı.

İlkokul bazında Mehmet Paşa İlkokulu öğrencisi Buğlem Okay, ortaokul bazında Şehit Müftü İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Şevval Zeynep Bakca, lise bazında Ayşe Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Firdevs Günel, Çocuk Kütüphanesi’nde en çok kitap okuyan Zevki Cevher İlkokul öğrencisi Ece Okumuş ödüllerini aldı.

Ödül töreni toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.