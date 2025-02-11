Pursaklar Belediyesi tarafından organize edilen Pursaklar 3. Kitap Günleri’ne, Ankara’nın dört bir yanından gelen çocuklar, kitapların renkli dünyasını keşfediyor.

Kitap okuma oranlarını arttırmak ve teşvik etmek amacıyla Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Pursaklar 3.Kitap Günleri’nde çocuklar, sevdiği yazarları görme imkanı bulurken kitaplarını imzalatma fırsatına da sahip oluyor.

"Pursaklar 3. Kitap Günleri’ne çocuklarımızın ilgisi çok büyük"

Çocukların kitaplara ulaşımını en kolay hale getirmenin kendileri için önemli olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar 3.Kitap Günleri’ne çocuklarımızın ilgisi çok büyük. Evlatlarımızın, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunacak, onları okumaya teşvik edecek ve hayal güçlerini özgürce kullanmaları yardımcı oluyoruz. Bir kelime insan hayatında büyük değişiklere neden olabilir. Bu olumlu değişikliklere katkıda bulunabilmek için çocuklarımızı, kitaplarla bir araya getirmek büyük bir önem arz ediyor. Kitap Günleri etkinliğimizle de evlatlarımız, kitaplarla bir araya gelmeye ve dolu dolu vakit geçirme imkanına sahip oluyor. Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.