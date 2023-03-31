İnegöl Belediyesi, 22 Mart-2 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası çerçevesinde örnek bir kampanya gerçekleştirdi. “Ben okudum sen de oku” sloganıyla eski kitapların yeni okuyucularla buluşmasını sağlamak adına yapılan kampanya ile oluşturulması planlanan Sıfır Atık Kitaplığı için 421 adet kitap toplandı. En fazla kitap getiren 3 kişi ise ödüllendirildi.

İnegöl Belediyesi, 22 Mart-02 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası için özel bir kampanya düzenledi. “Ben okudum sen de oku” sloganıyla eski kitapların yeni okuyucularla buluşmasını hedefleyen kampanya ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Kitaplığı oluşturulması planlanırken, farkındalık etkinliği çerçevesinde 3 günde 421 kitap bağışı geldi. Bir yarışma formatında düzenlenen kampanyada en fazla kitap bağışlayan kişiye bin lira, ikinciye 750 lira ve üçüncüye 500 lira olmak üzere toplamda 2 bin 250 lira kırtasiye hediye çeki verildi.

En fazla kitap bağışı yapan 3 vatandaş için ödül töreni düzenlendi

Kampanyada 61 adet kitap bağışlayan Sevil Erdem 1’inci olurken, 42 adet kitap bağışlayan Emre Yaşar 2’nci oldu. 29 adet kitap bağışlayan Ceyda Eryılmaz ise 3’üncü oldu. Dereceye giren vatandaşlar için bugün encümen salonunda ödül töreni düzenlendi.

“Farkındalıklar oluşturmak istiyoruz”

Ödüllerin takdimi öncesi bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün Kütüphaneler Haftası vesilesiyle başlattığımız kitap toplama kampanyasının ödül töreni için bir aradayız. Özellikle belirli gün ve haftalar özelinde dikkat çekmek istiyoruz, farkındalıklar oluşturmak istiyoruz. Burada da 22 Mart-2 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Kütüphaneler Haftası çerçevesinde Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün organizasyonuyla örnek bir kampanya başlatmış olduk. Ben Okudum Sen De Oku sloganıyla daha önce okunmuş kitapların yeni okuyucularla buluşmasını sağlayacak ‘Sıfır Atık Kitaplığı’ oluşturmak üzere yola çıkmış olduk. Bu kampanya ile vatandaşlarımızın evinde bulunan, daha önce okudukları ve raflarında bulunan kitapları bir dönüşüme sokarak yeni okurlara onları ulaştırmayı hedefledik” dedi.

421 adet kitap toplandı

Kampanya çerçevesinde 28-30 Mart tarihleri arasında vatandaşlardan ‘Sıfır Atık Kitaplığı’ için kitap bağışlarını topladıklarını hatırlatan Başkan Taban, “Bunu özellikle bir yarışma şeklinde gerçekleştirerek bir rekabet ortamı oluşturmaya çalıştık. Burada en fazla kitap bağışlayan ilk 3 vatandaşımızı ödüllendirmek istedik. Toplamda 421 adet kitap bağışı elimize ulaştı. Ben katkı ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açıklama sonrası vatandaşlara hediye çekleri takdim edildi.