Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi Projesi’nin yüzde 40’ının tamamlandığını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi Projesi’nin yüzde 40’ının tamamlandığını söyledi.

Samsun’un Atakum ilçesi sahilinde 5 bin 727 metrekare alana inşa edilen Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi Projesi’nde 3 katlı kütüphane, 3 katlı sergi salonu, 2 katlı kafe restoran ve mescit yer alacak. Proje hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi Projemizin yüzde 40’ı tamamlandı. Yüzlerce kitabın yer alacağı kafede kitapseverlere samimi ve sıcak bir ortam sunacağız. Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi aynı zamanda gençlerimizin büyükleriyle sohbet edecekleri, tecrübe paylaşımı yapabilecekleri de bir mekan olacak. Kısaca burası gençlerimizin, kitap okumak isteyenlerin, araştırma yapmak, ders çalışmak isteyenlerin buluşma noktası olacak" dedi.

Vatandaşlardan projeye destek

Vatandaşlar da Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi Projesi için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Oya Aşkır, "Çok güzel bir proje. Gençlerimiz için geleceğimiz için okumayı teşvik edecek bir mekan olacak" diye konuştu.

Tuğba Üşer, "Proje Samsun’a çok yakışacak. Süper bir yatırım. İnşallah kısa sürede tamamlanır ve biz de buraya geliriz" şeklinde konuştu.

Kitap okumayı çok sevdiğini ve buranın heyecanla açılmasını beklediğini dile getiren Onur Yılmaz ise "Bölgenin değerine değer katacak bir yatırım olmuş. Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne gençler adına yaptığı bu yatırım için de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.