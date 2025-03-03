Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin kültürel ve sosyal yaşamına katkı sağlamak amacıyla açılan kitap kafe, Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı.

Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip illerinden biri olan Şanlıurfa’da, gençlere hitap eden kitap kafe, Kızılay Meydanı’nda hizmete sunuldu. Gençlere sosyal bir ortam sunan ve aynı zamanda kültürel bir alışkanlık kazandırmayı amaçlayan kitap kafe, büyük ilgi görüyor.

Hem dinlenme hem de eğitim faaliyetlerinde bulunmak isteyen vatandaşlara ve gençlere huzurlu bir ortam sağlayan kitap kafe, Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırlayarak, onlara kitap okuma ve ders çalışma fırsatı sundu. Öğrenciler, burada rahat bir ortamda derslerine odaklanırken, aynı zamanda çeşitli ikramlardan da faydalandılar.

Kitap kafenin çok güzel bir mekan olduğunu belirten öğrenciler, bu projeyi hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ekibine teşekkür etti.

Açılışa özel olarak, 18 yaş altı öğrencilere ücretsiz çay ve kahve ikramı sunan kitap kafe, haftanın 7 günü sabah 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ramazan ayında ise saat 13.00 ile 21.00 arasında açık olacak.