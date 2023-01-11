Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde yürütülen ‘Kitap İyileştirir’ kitap bağışı kampanyası Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’nın katılımı ile açıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde yürütülen ‘Kitap İyileştirir’ kitap bağışı kampanyası Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’nın katılımı ile açıldı.

Kampanyanın açılış Park Afyon AVM’de gerçekleştirildi. Kampanya ile toplanan kitaplar yurt genelindeki cezaevlerinde kalan mahkumlara gönderilecek. Kampanya ile ceza infaz kurumunda bulunan vatandaşların daha verimli ve iyi bir zaman geçirmesi hedefleniyor. Gerçekleştirilen açılışta AVM içerisine kurulan stantta kitap bağışları kabul edilecek.

Gerçekleştirilen açılış törenine Vali Yiğitbaşı’nın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak’ta katıldı.