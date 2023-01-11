Kütahya Valisi Ali Çelik, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza infaz kurumu yerleşkelerinde kütüphane kurulmasına ilişkin işbirliği protokolü" çerçevesinde başlatılan kitap bağışı kampanyasına 52 kitapla destek verdi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza infaz kurumu yerleşkelerinde kütüphane kurulmasına ilişkin işbirliği protokolü" çerçevesinde başlatılan kitap bağışı kampanyasına 52 kitapla destek verdi.

Sera AVM’de, “Kitap iyileştirir” sloganıyla düzenlenen kampanyanın açış konuşmasını Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun yaptı. Geçen yıl 4 bin kitap bağışlandığını belirten Uzun, bu yıl bu sayının üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

52 kitap bağışında bulunan Vali Ali Çelik, kampanyanın bir parçası olmanın çok değerli olduğunu belirterek tüm Kütahya’ya kitap bağışı çağrısında bulundu.