Bu yıl "Şehir ve Kitap" temasıyla düzenlenen 13. Kocaeli Kitap Fuarı, 988 bin 444 ziyaretçiyi ağırlayarak yeni rekora imza attı.

Kocaeli’nin okuyan ve okutan kent olarak anılmasına büyük katkılar sağlayan ve bu yıl "Şehir ve Kitap" temasıyla 13’üncü kez düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, rekor ziyaretçiyle kapılarını kapattı. Kağıttan dünyaları keşfe çıkaran Türkiye’nin en büyük fuarı, 7-15 Ekim tarihleri arasında 988 bin 444 ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kırdı.

"Böylece fuarımız yeni bir rekora daha imza attı"

Fuarın kapanışında Genel Sekreter Balamir Gündoğdu ile Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, personelle beraber pasta kesti. Genel Sekreter Gündoğdu, Kocaeli Kitap Fuarı’nda emeği geçen tüm Büyükşehir personeline teşekkür etti. 9 gün boyunca Türkiye’nin en büyük kitap fuarının adına layık şekilde yazar, yayınevi ve kitapseverleri en güzel şekilde misafir ettiğini aktaran Genel Sekreter Gündoğdu, "Kitap fuarına katılan tüm yazarlarımız, fuarın başarısını dile getirdi ve Büyükşehir Belediyesini bu başarılı organizasyondan dolayı tebrik etti. Sizler de fuar boyunca Kocaeli’den ve çevre illerden gelen yüzbinlerce misafirimizi en güzel şekilde ağırladınız, emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum. Bu yıl fuarımızı 988 bin 444 kişi ziyaret etti. Böylece fuarımız yeni bir rekora daha imza attı. Önümüzdeki yıllarda Kocaeli Kitap Fuarı’nın da uluslararası boyuta taşınacağına gönülden inanıyorum. Bir kez daha emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Türkiye’nin kendi alanında en iyi kitap fuarı olma niteliği kazandı"

Fuarın son gününde stantları dolaşan ve yayınevlerini ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kitap Fuarı, 2009 yılından başladığı günden bu yana her sene bir önceki senenin rekorunu kırarak devam etti. Her sene sayısal iyileşmenin ötesinde nitelik yönünden bir iyileştirme oldu. Fuara katılan, kitap imzalayan, söyleşi yapan yazarlarımız ile yaptığımız sohbetlerde bir kez daha fark ettim ki, Kitap Fuarı, Türkiye’nin gerçekten kendi alanında en iyi kitap fuarı olma niteliği kazandı" dedi.

"Onların çok ciddi ilgisini gördük"

Gençlerin Kitap Fuarı’na katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükakın, "Gençlerin katılımı kitap fuarını zenginleştirdi. Onların çok ciddi ilgisini gördük. Bu bile başlı başına bir güzellik oldu. Gençlerimizin yanında kentin kültür hayatında bizzat var olan katılımcıların fuara ilgisini gördük. Bütün bu güzellikler kentin yaşamına büyük bir zenginlik kattı. Hem kültürel anlamda zenginleştik, hem renklendik, hem de kentin markası oldu Kitap Fuarı. Birçok yazar ve konuktan Kocaeli Kitap Fuarı’nın Türkiye’nin en iyi kitap fuarı olduğu değerlendirmesini bizzat dinledim. Bu şehrimiz için büyük bir gurur kaynağı. Bu organizasyonun düzenlenmesinde arkadaşlarımızın emeği, yayınevlerinin katılım gayreti oldu. Şehrim adına misafirlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

5 dakikada 5 bin kitap toplandı

6 Ekim Cuma sabahı erken saatlerinde Cumhuriyet Bulvarı’na gelen vatandaşlar, ağaçlara asılan 5 bin kitabı dakikalar içerisinde topladı. Aynı günün akşamı "Şehri Okuyan İnsan" adlı özel bir gösteri düzenlendi. Gösteride Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu koro şefi İhsan Özer’in yönetimindeki orkestraya Hakan Aysev, Dilek Türkan, Ayfer Vardar eşlik etti.

Bu seneki kitap fuarı çerçevesinde iki tematik program organize edildi. Bunlardan ilki "Şehirlerin Işığı" temalı etkinlik oldu. Bu bağlamda 7 ile 14 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde her gün akşam 20.00’de müzikle, şiirle ve sohbetle şehirlerin hikayeleri konuklara dinletildi. 7 Ekim Cumartesi akşamı Ahmet Selçuk İlkan’ın "Bu Şehir ve Sen" başlıklı şiir dinletisi ile başlayan Şehirlerin Işığı etkinliklerinde piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Sedat Anar ve Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası konser verdi.

Yabancıların Gözünden Kocaeli

Ayrıca TRT’de yayımlanan "Vapurda Çay Simit Sohbetleri" programının yapımcısı ve sunucu Ömer Öztürk ile ünlü oyuncu Mehmet Özgür’ün "Şehrin Raconu" adlı sohbeti okurlarla buluşurken, moderatör Engin Şahin’in yönettiği "Yabancıların Gözünden Kocaeli" adlı buluşmada ise Kocaeli’de yaşayan 5 yabancı konuk, kendilerinin gördüğü Kocaeli’yi ve deneyimlerini aktardı. Şehirlerin ışığı etkinliği çerçevesinde çekimleri Ormanya’da yapılan Gamonya: Hayaller Ülkesi" filmi özel gösterimi 13.Kocaeli Kitap Fuarı’nda yapıldı. Çocuklar, Ormanya’nın sihirli dünyasıyla tanıştı. Şehirlerin Işığının son etkinliği Abur Cubur Show oldu. Şovun oyuncuları kitap fuarı için hazırladıkları ve "Sayfalarca Kahkaha" adını verdikleri özel içerikle Kocaelileri güldürdü.

Fuar boyunca her gün bir buluşmayla Türk edebiyatının güçlü yazarlarından kültür, sanat, şiir, futbol, tarih, gençlik ekseninden şehirler aktarıldı. Söz konusu etkinlik kapsamında Kemal Sayar, “Şehir İnsanın Anlam Arayışını”, Prof. Dr. Erol Göka ise “Türk’ün Göçebe Ruhu ve Şehir” başlıklı bir sohbet gerçekleştirdi. Şef Mehmet Yalçınkaya, şehrin yemek kültürü ve gastronomi üzerindeki etkilerini paylaşırken, sanatçı Yücel Arzen “Şehrin Şarkıları” başlıklı söyleşisinde mekân ve şarkılar arasındaki bağları okurlarına anlattı. Şehir Konuşmaları altında ayrıca Beyhan Budak “Mutlu Şehir, Mutlu İnsan”, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu “Kadim İlim Şehirleri”, Celalettin Çelik “Mekanın Telkini: Müzikten Mimarlığa Poetik Seyahatler”, Beşir Ayvazoğlu ise "Dünyayı Güzelleştirmek: Turgut Cansever” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Türk tiyatrosunun çınarları Ayla Algan ve Mehmet Atay, Kocaeli Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı moderatörlüğünde geçmişten bugüne tiyatronun şehir hayatındaki rolünü, tiyatro-şehir ilişkisini muhteşem anılar eşliğinde paylaştı.

750’den fazla söyleşi ve imza günü

Bu iki tematik programın yanı sıra Kocaeli Kitap Fuarı’nda 750’den fazla söyleşi ve imza günü gerçekleşti. Sevilen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Saliha Erdim, Sevil Atasoy, Nurullah Genç, Ender Saraç, Mim Kemal Öke, Hande Fırat- Zafer Şahin, Turgay Güler, Hakan Çelik, 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda söyleşi ve imza günü düzenledi.