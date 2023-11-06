Elazığ Belediyesi tarafından 4’üncüsü düzenlenen kitap fuarını 9 günde 1 milyon kişi ziyaret etti.

Elazığ Belediyesi tarafından 4’üncüsü düzenlenen kitap Ffuarı 9 günün ardından kapılarını kapattı. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen 4. Kitap Fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Birçok yayınevinin katıldığı fuarda ziyaretçiler, hem aradıkları kitabı bulma şansını yakaladı hem de Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen yazarlara kitaplarını imzalatma şansı yakaladı. Büyük yoğunluğun olduğu fuarı 9 günde yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan Kitap Fuarının sona erdiğini kaydeden Elazığ Belediye Başkan Yardımcı Nazif Bilginoğlu, ’’28 Ekimde başladığımız 5 Kasım itibariyle de sona erecek kitap fuarımız 9 gün sürmüştür. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde böylesine güzel bir etkinliğin olması vatandaşlarımızın da bu fuara çok güzel ilgi göstermesi, Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın vizyon projesinin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu fuarımızın en önemli özellikleri burada sadece stantlarda yayınevlerimizin kitaplarını tanıtması olmadı. Bununla birlikte çok önemli şahsiyetleri, yazarları ve bilim adamlarını Elazığ’a davet ettik onlarda burada konferans ve imza günleri düzenleyerek dolu dolu günler geçirdiler. Vatandaşlarımız, her gün günün erken saatlerinden başlayarak kitap fuarını ziyaret ettiler. Biz de zaman zaman değerli vatandaşlarımızla konuştuğumuzda bu fuardan çok memnun olduklarını bizlere ilettiler. Genel olarak 9 günlük süre zarfında, ziyaretçi sayımız ortalama 1 milyona yakın olduğunu tespit ettik. Bunun yanında öğrenci kafilelerimizi de sıkıntı olmasın diye yan kapılardan içeri aldık. Bizim toplamda 9 günde 1 milyonu aşan kitapsever burayı ziyaret etti. Bizleri sevindiren bir olay da sadece düzenlemiş olduğumuz kitap fuarı bölgeyi kapsadı. Özellikle komşu illerimizden sürekli buralara ziyaretçilerimiz gelmiş ve bu kitap fuarının güzelliğini bizlere aktardılar” dedi.