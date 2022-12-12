Şanlıurfa’da 3-11 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 5. Şanlıurfa Ulusal Kitap Fuarını 251 bin 506 kitapsever ziyaret etti.

Şanlıurfa’da 3-11 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 5. Şanlıurfa Ulusal Kitap Fuarını 251 bin 506 kitapsever ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde paydaş kurum ve kuruluşların da destekleriyle her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen kitap fuarına bu yılda ilgi oldukça fazla oldu. 3 - 11 Aralık 2022 tarihleri arasında Şanlıurfa Fuar Merkezinde gerçekleştirilen fuarı 251 bin 506 kişi ziyaret etti. Fuarcılık alanında Her yıl kendi rekorunu kıran bir ziyaretçi sayısına ulaşan Şanlıurfa Kitap fuarı yüzlerce yazar ve şair, yayın evlerini aynı çatı altında buluşturarak kitapseverlerin fuar merkezine akın etmesini sağladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün “Şanlıurfa fuarlar şehri olacak” ifadelerinin bir yansıması olarak Şanlıurfa 5. Ulusal Kitap Fuarı rekor düzeyde katılımla gerçekleşti. Beyazgül de fuara katılan ziyaretçileri yalnız bırakmayarak onlarla bir araya geldi. Ziyaretleri sırasında öğrencilere kitaplar hediye eden Beyazgül’e öğrencilerin de ilgisi oldukça yoğun oldu. 11 Aralık’ta kapılarını kapatan ve 251 Bin 506 ziyaretçiyi ağırlayan Şanlıurfa Kitap Fuarı’nın önümüzdeki yıllarda yine ziyaretçi rekoru kırması bekleniyor.