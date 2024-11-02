Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 14’ncüsü gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı’nda yerel yazarlarda okurlarıyla buluşma fırsatı buluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, “İnsan Olmak” mottosuyla, bu yıl 14.sü gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı, 8. gününde de kitapseverler tarafından ilgi gördü. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuar, her yaş grubundan birçok kitapseveri ağırlıyor. Kitapseverler, ilgilerini çeken kitapları alıp, sevdikleri yazarlara imzalatma fırsatı buluyor. Ulusal çaptaki yazarların yanı sıra, fuarda, yerel yazar ve şairler de eserlerini okurlarına tanıtma ve imzalama fırsatı buluyor.

Yerel yazarlarda fuarda

Vatandaşlarla bir araya gelme fırsatı sağladığı için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden yerel yazarlar ve şairler, kitaplarını imzalamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Fuarda, Antalya Şair, Ozan, Yazar, Bestekarlar Kültür Derneği (ANŞOYAD), Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN), Akdeniz Üniversitesi, Moskova Hükümeti ve bazı kültür sanat kurumları da yazar-şair üyeleri için tanıtım standı açtı.

Hem ev sahibi hem yazar

Antalya kitap fuarına ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, vatandaşlarla bir araya geldi. “Ben Bu Şehre Aşığım” ve “İkinci Yaşam; Siyaset ve İhanet” kitaplarını imzalayıp, vatandaşlarla sohbet eden Başkan Muhittin Böcek, kendisini sevenlerle fotoğraf da çektirdi. Başkan Böcek, vatandaşlara ve fuara katılan yazarlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

3 Kasım’a kadar sürecek

14. Antalya Kitap Fuarı’nın 8. gününde, Fatih Tuncay, Hidayet Karakuş, Burcu Bahar, Muzaffer Özgüleş, Dr. Murat Kemaloğlu, Musa Fırat ve Anooshirvan Miandji gün boyu kitapseverler ile bir araya gelerek, kitaplarını imzaladı. 14. Antalya Kitap Fuarı 3 Kasım’a kadar Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde devam edecek.