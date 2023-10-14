Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen Kocaeli Kitap Fuarı’nda gazeteciler Filistin’de yaşanan savaşı değerlendirdi.

Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu’nda düzenlenen programda konuşan ünlü gazeteciler Hande Fırat, Turgay Güler ve Zafer Şahin, Gazze’de yaşanan dramın değerlendirdi. Gazeteci Zafer Şahin, Gazze’de kilometre başına 5 bin 500 kişinin yaşadığını ifade ederek, ”2 buçuk milyon insan bir nokta kadar alana kıstırılmış durumda. Halk sistemli bir şekilde katliama tabi tutulmakta. Amerika, İngiltere ve batı, güya Gazze’ye haddini bildirmek için savaş açıyor. Suriye’de de öyleydi. Şimdi Suriye üçe bölündü. Parçaları birleştirirsek oyun çok açık. Bu yüzyılda Doğu Akdeniz ve oradaki enerji kaynakları için yapılıyor bu vahşet. İnsan hayatının önemi yok. Ne yalanlar attılar. 40 bebeğin kellesini kesti yalanı gibi ama bunu haber yapan kanallar yalanlamak zorunda kaldı. Bu oyunun bir parçası. Dünya zor bir dönemden geçiyor. Geride kalan 5 yıl ve önümüzdeki 10 yılı değerlendirelim. Önümüzdeki 100 yılın altyapıları bu şekilde sağlanıyor. Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Birlik ve beraberlik içinde olmak şartıyla” dedi.

“Gazze’de şu anda günden 6 bin bomba atılıyor. Dünya susuyor”

Gazze’yi açık cezaevine benzeten Turgay Güler, ”Bir şafak vakti Hamas’ın saldırısı ve İsrail’in karşılık vermesi ile güne başlanılan bu savaşın asıl gayesini iyi kavrayalım. Gazze, bir açık hava cezaevi. Orada insanlar zaten yaşamıyor. Bir sabah Hamas, bunu sonlandırmak için bir operasyon gerçekleştiriyor. Bir büyük trajediye dönüşüyor. Katledilen Müslümansa dünya ayağa kalkmıyor. Endişeliyiz açıklamaları gelmiyor. Türkiye’de bir biber gazı sıkılsa dünyanın her tarafından endişe duyuyoruz açıklamaları gelir ama. Gazze’de şu anda günden 6 bin bomba atılıyor. Dünya susuyor” diye konuştu.

“İtidalli davranan tek ülke ise Türkiye oldu”

Olayların bir an önce Filistin lehine gelişmesi ve savaşın bölgeye yayılmamasını dileyen Hande Fırat, ”Aslında bu savaş o sabah başlamadı. İnsanoğlu küresel güçlerin birbirlerini yeme oyunlarına yenildiğinden maalesef Gazze harabe haline, ölü çocuklar kentine döndü. En büyük günahların işlendiği bir kent haline döndü Gazze. Bu topraklar ufak ufak Filistinlilerin silindiği ve diğer devletlerin müdahale ettiği bir noktaya döndü. İtidalli davranan tek ülke ise Türkiye oldu. Umarım Akdeniz’e inen savaş gemileri, akıllarını başına alırlar. Bu işin bir an önce durması için batı tarafından İsrail’e direktifler verilir. Dünya bu şekliyle çocuklarımıza bile kalmayacak” şeklinde konuştu.

Öte yandan, programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Sadık Uysal, Hasan Aydınlık ve Gökmen Mengüç takip etti.