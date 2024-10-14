Dün kapılarını kapatan. 14. Kocaeli Kitap Fuarı’nı 1 milyon 23 bin 514 kişi ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, fuarda görev yapan personel ile bir araya geldi. Genel Sekreter Dr. Baraçlı, 14. Kocaeli Kitap Fuarını 5-13 Ekim tarihleri arasında 9 gün boyunca 1 milyon 23 bin 514 kişinin ziyaret ettiğini belirterek, "Fuarımız böylece Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olma unvanını bir kez daha taçlandırdı. Fuarımıza katılan yayınevleri de Kocaeli Kitap Fuarının tek büyük kitap fuarı olduğunu bize ifade ediyor" dedi.

Kitap Fuarı’nı sahiplenen vatandaşlara da teşekkür eden Baraçlı, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gerçekten büyük, güçlü ve birbirine sevgiyle bağlı bir aile. Bu başarıdaki en büyük unsur çalışanlarımızın gayreti ve emeğidir. Ben nice 14 yıllara diyorum. Sizlerin azmi ve başkanımızın liderliğiyle çok daha güzel projeler gerçekleştireceğimize inanıyorum. Kıymetli çalışma arkadaşlarım; sizler fuar boyunca Kocaeli’den ve çevre illerden gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırladınız, emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kocaeli’ye yakışan bir etkinlik düzenlendiğini ifade eden KOÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren ise "Kent birliğini en güzel şekilde yansıttığımıza inanıyorum. 63 bin öğrencimizi buraya yönlendirerek desteğimizi verdik. 15. Kocaeli Kitap Fuarında yeniden bir araya gelmek ümidiyle" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tüm personelin katılımıyla geleneksel pasta kesimini gerçekleştirdi.